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موعد مباراة مصر ومالي اليوم الجمعة 8/11/2019 في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، تجمع بين منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور ومنتخب مالي الطامح في تحقيق نتيجة إيجابيه، في لقاء سيقوده طاقم تحكيم مكون من البوروندى جورج جاتوجاتو حكم ساحه ويساعده البوركيني حبيب سانو وعبدالعزيز سالي من النيجر.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي

تقام مباراة منتخبي مصر ومالى علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي

يحل منتخب ضيف ثقيل علي نظيره منتخب مصر الأولمبي، في لقاء سيقام علي ملعب القاهرة، تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport وTime Sport HD التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام مالي

حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : عبدالرحمن مجدي، عمار حمدي، أكرم توفيق
خط الهجوم : رمضان صبحي، ناصر ماهر، صلاح محسن
خط الهجوم : مصطفي محمد

ويأمل منتخب مصر الأولمبي في تحقيق الفوز خلال اولى مبارياته بالمجموعه التى تضم أيضا غانا والكاميرون، وسيلاقي منتخب الكاميرون نظيره الغانى غدا أيضا علي نفس الملعب في تمام العاشرة مساءً.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بإستبعاد كل من طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومحمود مرعي لاعب وادى دجلة بسبب الإصابة وضم الثنائي محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب بيراميدز.

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