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شاهد.. ماذا فعل الهضبة عندما حسده مصطفى البنا على حيويته ونشاطه بحفل الرياض (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر مصطفي البنا الشهير باسم سعفان، بر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" مقطع فيديو قصير له مع الهضبة عمرو دياب، وهو يحسده خلاله على نشاطه وحيوته على مسرح حفله بالرياض والذي انتهى منذ قليل.

ومازح مصطفى البنا الهضبة، قائلا: "إنت عالمي وأنت نمبر وان الحقيقي وهرمنا الرابع، لما بتتنطط إحنا نتعب قضي علينا في عز شبابنا ليقاطعه الهضبة ضاحكًا ليقول له: "بس بقى".

وانهالت التعليقات علي مقطع الفيديو من قبل الجمهور.

حفل عمرو دياب
 توجه عمرو، في بداية حفله بالشكر للشعب السعودي، مُعربا عن سعادته البالغة بتواجده في السعودية ومشاركته بحفلات موسم الرياض، أجري الهضبة قبل الحفل حوارا تلفزيونيا مع الإعلامي عمرو أديب وتحدث فيه عن حفل الرياض.

قال عمرو دياب، أنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".

"أول يوم في البعد"
في السياق ذاته تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب

أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، ومن كلمات الأغنية نقرأ: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".



يذكر أن "الهضبة" عمرو دياب قد غنى أغنية "أول يوم في البعد"، خلال حفله الأخير الذي أحياه منذ أيام قليلة، بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس، وذلك قبل أن يطرحها رسميا، عبر ومنصات الاستماع الرقمي، وقد تداول جمهوره مقطع الفيديو الخاصة بأغنية "أول يوم في البعد"، عبر مواقع السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات إيجابية.".


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الكلمات المفتاحية

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