أحمد حسن يهاجم المنتخب بسبب ودية ليبيرا

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، على مواجهة منتخب مصر وليبيريا أمس الخميس، في إطار إستعدادات الفراعنة لتصفيات أمم إفريقيا.





وصرح أحمد حسن عبر فضائية "أون سبورت": "أن الاستفادة كانت ضعيفة جداً من مواجهة لييبريا، والثنائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحمدي فتحي لاعب الأهلي هما أبرز المكاسب اللقاء، وأن المنتخب سيجني من ورائهم الكثير".





وواصل حسن : "شاهدت مباراة المنتخب، لكنه يحتاج أن يكون لديه شراسة وداوفع أكبر من ذلك، المنتخبات الذي واجهنها مستوى رابع وهو أقل مستوي ممكن، وليس ثاني أو ثالث".





وأكمل عميد لاعبي العالمي حديثه: "يجب أن يكون هناك حديث طوال الوقت مع اللاعبيه، لأننا عندما سنواجه منتخبات كبيرة، سيكون هناك صعوبة أكثر من ذلك، منتخب مصر من فترة تولي المكسيكي خافيير أجيري وهو يفتقد الشراسة".





وتطرق حسن للحديث عن أداء أحمد حسن زيزو قائلاً: "زيزو من اللاعبين المميزين ومتعلم كرة بشكل جيد ولديه شخصية في الملعب ينقصه أنهاء الهجمة، ومعدلاته البدنية هائلة، وقادر على التواجد داخل منطقة الجزاء ومكسب للزمالك ومنتخب مصر".





يذكر أن المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز علي نظيره ليبيريا في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، بهدف بدون رد بتوقع اللاعب حمدي فتحي.



