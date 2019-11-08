بالتفاصيل.. حمدالله يضع ادارة النصر السعودي في موقف محرج

شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة في الأوساط الرياضية تسبب فيها نجم فريق النصر السعودي ، المغربي عبد الرازق حمد الله، والذي اشتبك مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وتناولت الصحافة السعودية نبأ عاجل منذ قليل يفيد بمنع اللاعب المغربي الشهير من السفر ومغادرة الأراضي السعودية، بعدما اعتدى لفظياً على موظفة في مطار الملك خالد الدولي، بحسب وكالة سبوتنيك.

شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة في الأوساط الرياضية تسبب فيها نجم فريق النصر السعودي ، المغربي عبد الرازق حمد الله، والذي اشتبك مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وتناولت الصحافة السعودية نبأ عاجل منذ قليل يفيد بمنع اللاعب المغربي الشهير من السفر ومغادرة الأراضي السعودية، بعدما اعتدى لفظياً على موظفة في مطار الملك خالد الدولي، بحسب وكالة سبوتنيك.