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بالتفاصيل.. حمدالله يضع ادارة النصر السعودي في موقف محرج

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
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حمد الله
حمد الله
على شحاتة
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شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة في الأوساط الرياضية تسبب فيها نجم فريق النصر السعودي ، المغربي عبد الرازق حمد الله، والذي اشتبك مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وتناولت الصحافة السعودية نبأ عاجل منذ قليل يفيد بمنع اللاعب المغربي الشهير من السفر ومغادرة الأراضي السعودية، بعدما اعتدى لفظياً على موظفة في مطار الملك خالد الدولي، بحسب وكالة سبوتنيك.

أزمة لاعب النصر السعودي 
وأشارت التقارير أن سبب الأزمة هو دخول حمد الله في مناقشة قوية مع الموظفة التي تحمل رتبة "رقيب"، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإجبار زوجة اللاعب على المرور عبر الجهاز الإشعاعي وهي حامل، وأفاد التقارير أن اللاعب اشتبك لفظيا، مع الموظفة السعودية، التي حررت ضده بلاغا، وحولت القضية إلى النيابة السعودية، خاصة بعد أن وجه بحقها ألفاظا نابية، كما حاول اقتحام المنطقة المخصصة لتفتيش السيدات على حسب قولها، وفي المقابل نفى اللاعب خلال التحقيقات الرسمية، التي أجريت معه ذلك الأمر تماما، وقال إنه لم يعتد عليها بالضرب أو بأي ألفاظ.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" على موقع تويتر بعنوان "حمد الله يتهجم على رجال الأمن" وأصبح في قائمة الأكثر تداولا في السعودية، ب، وانتشر هاشتاج آخر "حمد الله يسيء لبنت الوطن" والذي شن عليه عدد من مستخدمي مواقع التواصل هجوما على اللاعب المغربي.

النصر السعودي يحاول حل أزمة حمدالله

ويكثف نادي النصر، محاولاته حاليا من إدارة النادي السعودي لحل تلك الأزمة في قسم شرطة مطار الملك خالد، وأجروا اتصالات مع أسرة الموظفة الأمنية، رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية، وقررت النيابة الإفراج عن حمد الله بكفالة، مشيرة إلى أنه ممنوع من السفر لحين استكمال التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مطار الملك خالد رزاق حمدالله النيابة العامة النصر السعودي السعودية

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