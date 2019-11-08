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أبو تريكة يطالب بإقالة فالفيردي (صورة)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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أبو تريكه
أبو تريكه
حسام مجدي
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طالب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي لقنوات "بي أن سبورتس" بإقالة إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني الحالي.

أبوتريكة يمازح أحد المراسلين عبى حسابه الخاص

وقام أبو تريكة ببمازحة أشرف بن عياد أحد مراسلي قناة "بي إن سبورتس" عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر".

وقال أشرف بن عياد مهنأ تريكة بعيد ميلاده: "‏أحب كثيرا هذه الصورة، لا تسألوني لماذا... عيد ميلاد سعيد أخي الغالي أبوتريكة ".
ورد عليه محمد أبو تريكة عبر حسابه قائلا: "‏‎يا أشرف انت عارف هدية عيد ميلادي ايه فالفيردي out".

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى أن إدارة نادي برشلونة تفكر في إقالة فالفيردي الفترة القادمة بسبب نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة.

كما أشارت تلك التقارير إلى أن رونالد كومان مدرب منتخب هو الأقرب حتى الآن لتولي مهمة تدريب نادي برشلونة في حالة رحيل فالفيردي.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو غدا السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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