محمد عبدالغني: الجميع لديه إنطباع خاطئ عن رئيس الزمالك.. وسأنضم قريباً للمنتخب

صرح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعب محمد عبدالغني، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء من الشخصيات التي يحبها وهو شخص في غاية الإحترام، مؤكداً أن البعض يراه عكس ذلك متخذاً عنه انطباعا خاطئا رغم طيبته.





وقال مدافع الزمالك خلال إستضافته في قناة أون سبورت: "المستشار مرتضى منصور من الشخصيات المحترمة، لكن الناس تأخذ انطباعاً غير صحيح عنه، هو شخص ودود وطيب إلي أبعد الحدود، أنا أراه مثل والدي، فهو يطمئن على خلال فترة إصابتي، وعلاقته بي جيدة هو ونجله أمير مرتضى مدير القطاع الكروي بالنادي".





وتطرق عبد الغني للحديث عن كواليس إنضمامه للزمالك قائلاً: "عندما إنضممت للزمالك لأول مرة جلست لمدة مباراتين، ومن ثم شاركت مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق حوالي 9 مباريات، لكن الأمر إختلف تماماً مع كريستان جروس حيث شاركت لمباراة واحدة وبعد ذلك لم أشارك نهائياً".





وتابع مدافع الزمالك: "كنا نعني من ضغط المباريات بسبب بطولة الكونفدرالية، وحدثت إصابات كثيرة في آخر الموسم، وكنا في أمس الحاجة حتي يساعدنا جروس أكثر".





وواصل مدافع الأبيض: "قائمتنا كانت مكونة من 25 لاعبا، ولا يجب أن يعتمد على 13 عنصرا فقط، فهذا أهلك الفريق، وأنهك قدراته البدنية، لكن هو مدرب كبير وله تاريخه، مؤكداً هناك أشياء على المستوى الشخصي حدثت معي لا أحب أن تحدث عنها".









وأشار عبد الغني: أن جروس كان يعامله بشكل جيد قائلاً: وكنت أتحدث معه حول عدم مشاركتي وما الذي ينقصني لكي أشارك، فكنت أتعجب من قوله ومبراراته".





وعن المنتخب المصري قال عبد الغني: "شعرت أنني قريب من الانضمام لمنتخب مصر، وكان هناك حديث مع الجهاز الفني للزمالك من أجل ضمي للفراعنة، خلال فترة ما ولكن لم يحدث، شرف لأي لاعب يرتدي قميص منتخب مصر".





وأكد : أنا ألعب في ناد كبير ووقت ما يطلبني المنتخب الوطني، سأكون جاهزا، وعلاقتي بمحمود علاء والونش قوية للغاية هم إختوني والتنافس بيننا في مصلحة الفريق في المقام الأول".





وتحدث عبد الغني عن مستقبله قائلاً: "طموحاتي كبيرة وبلا حدود وأحب أن أكون في أفضل صورة في كل وقت وعلى أتم جاهزية لأي تحدي، منوهاً أنه يتمني في المقام الأول الإنضمام لممنتخب المصري، مؤكداً لدي ثقة كبيرة أنني سأنضم لمنتخب مصر".





وأنهي تصريحاته موجهاً الشكر لرئيس الزمالك: "أشكرً المستشار مرتضى منصور على الثقة الذي وضعها في، وإن شاء الله لا أخذله أبداً في المستقبل".



