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توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن نية "القذافي" امتلاك قنبلة نووية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
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القذافي
القذافي
كساب أحمد
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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل محاولة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي شراء قنبلة ذرية من الصين، قائلًا: "القذافي قال شراء العبد ولا تربيته، وحاول الاتصال بالصين لشراء القنبلة الذرية".

وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن معمر القذافي طلب من الرئيس الصيني شراء قنبلة الذرية بأي مقابل، فرد عليه الرئيس الصيني قائلا:" نحن لسنا تجار سلاح، ولسنا من الشعوب التي تعمل على تدمير البشرية، ورفض بيع القنبلة الذرية للرئيس الليبي الراحل".

وأشار إلى أن موقف الرئيس الصيني يعكس القيم والمبادي الصينية، مستطردًا: "الصين بلد المبادئ والقيم، دي حدوته تعكس تمسك الصين بالأخلاق".
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