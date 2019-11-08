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أول نائب لورد مصري وعربي ببريطانيا يزف بشرى سارة للطلاب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
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الدكتور ناصر ميشال
الدكتور ناصر ميشال
أمنية فوزي
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أكد الدكتور ناصر ميشال، أول نائب لورد مصري وعربي ببريطانيا، أن الصحة أهم اهتماماته، لافتًا إلى أن الصحة والتعليم، لا ينفصلان عن بعضهما البعض.

وأضاف "ميشال"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن كل شيء يفعله في مصر، كان من خلال المساعدة في التعليم، أو تطوير برامج الصحة، لافتًا إلى أنه له تفاعلات كثيرة مع وزارة الصحة.

وتابع: "نحتاج إلى خطة طويلة المدى لإخراج كوادر طبية وتمريضية من البداية، حتى يكونوا مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى لتقديمهم في البلد"، لافتًا إلى أنه يتم إقامة جامعة إنترناشيونال للعلوم الطبية في مدينة الشروق، موضحًا أنهم قاموا بشراء أرض من هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة الجامعة عليها.
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