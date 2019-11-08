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بعد تكريم السيسي.. أحد علماء الأوقاف: لا نقل شأنًا عن حماة الوطن

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
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التكريم
التكريم
أمنية فوزي
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علق الشيخ أحمد وحيد، أحد علماء الأوقاف المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على تكريمه من الرئيس، قائلًا: "تكريمي اليوم من فخامة الرئيس السيسي شرف لي ووسام أضعه على صدري من فخامته".

وأضاف "وحيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الفضل بعد الله في هذا التكريم لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ لدفعه للشباب وتقديم الكفاءات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "تكريم اليوم قبل أن يكون تكريم فهو تكليف، فهو يضع المسئولية على عاتقنا نحن الدعاة، زي ما الجندي بيقف بالسلاح في هذا الوطن لمواجهة الإرهاب بصدره، فنحن نواجه أيضًا هذا الإرهابي بعقولنا وأفكارنا، ولا نقل شأنًا على من يقف لحماية هذا الوطن".


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