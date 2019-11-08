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خالد الجندي: النبي نهى عن سب إبليس.. لهذا السبب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
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خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن سب إبليس، موضحًا أن سب إبليس يجعله ينتفخ ويتعاظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه استشهد الشيخ إبراهيم العزازي، من علماء الأزهر الشريف بالحديث الشريف، قائلًا: "كما في حديث أبي المليح عن أبيه الذي قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيري، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذبابة".

وأضاف "العزازي"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بألا يغيب الله سبحانه وتعالى عنا في أي موقف.
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