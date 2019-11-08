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مقتل عاملًا وإصابة آخر في انفجار كبير بـ"مصفاة بانياس" بسوريا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن انفجار كبير وقع في مصفاة بانياس، خلال القيام بأعمال صيانة داخلها.

وبحسب "سكاي نيوز"، أوضحت "سانا"، أنّه أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج، حدث انفجار في أحد الخزانات داخل المنشأة الواقعة في غرب البلاد ضمن محافظة طرطوس، وأن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أعلن أنّ عاملاً قتل وأصيب آخر.

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