تعليق صادم من الزمالك على عقوبات اتحاد السلة

قال عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عقوبات الاتحاد المصري لكرة السلة على لاعبي الزمالك "ظالمة" للغاية"، حيث أن الفريق لا يستحق كل تلك العقوبات.





وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات صحفية ، أن الأمر حاليًا في يد المجلس برئاسة مرتضى منصور، والعقوبات ظالمة بشكل كبير للفريق.





وكشف عبد الفتاح أن رئيس الزمالك مرتضي منصور، من المقرر أن قرار رسمي للإعتراض على هذه العقوبات، خلال الساعات القليلة القادمة.





يذكر أن مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، قد قرر معاقبة لاعبي الزمالك والجهاز الفني، ونظرائهم من النادي الأهلي بسبب ما حدث بين لاعبي الفريقان في اللقاء التي جمع بينهما في دور الـ16 من كأس مصر.

وفيما يلي نص العقوبات:

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، ووائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة، إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي ومصطفى محمد مباراتين وتغريم الأول50 ألف جنيه والثاني30 ألف جنيه.

تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه، وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه كما تم إيقاف إسلام سالم لاعب الأبيض مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.





أما النادي الأهلي.. إيقاف إبراهيم الجمال مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.





تغريم اللاعبين حمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام مبلغ 2500 جنيه.





غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لدخول الجماهير، ونقل مباراة واحدة من داخل الأهلي.



