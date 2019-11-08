أهداف مباراة - بوروسيا مونشنجلادباخ 2 × 1 روما| الدوري الأوربي

سقط فريق روما الإيطالي أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، بفوز بروسيا 2-1.





ويهذه الخسارة تجمد رصيد روما عند 5 نقاط، ليتنازل عن الصدارة، لصالح فريق أسطنبول باشاك شهير الذي بات بجعبته 7 نقاط، حيث فاز على فريق وولفسبيرجر الرابع برصيد 4 نقاط، ورفع مونشنغلاباخ رصيده إلى 5 نقاط، مع الأفضلية له أمام روما بسبب المواجهات المباشرة.



