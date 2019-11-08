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راضي عبد المعطي: افتتاح 15 فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك الفترة المقبلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه 5 أفرع تعمل على حماية حقوق المستهلك بدعم كامل من مجلس الوزراء، وخلال المرحلة المقبلة سيتم افتتاح 15 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وبذلك سيصل أعداد أفرع الجهاز لـ20 فرعًا. 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الجهاز استحدث سيارات منظومة الضبطية القضائية، وهذه السيارات متواجدة في الأسواق، لإرسال رسالة للمواطن مفادها بأن أجهزة الدولة تقف معه، وترسل أيضا رسالة للتاجر بأن الدولة ستقف ضد أي ممارسات سلبية في السوق من سلع مجهول المصدر أو سلع مغشوشة، وسيتم نشر هذه السيارات في كافة المحافظات 

ولفت إلى أن الجهاز يقوم بتنسيق تام مع وزارة التموين لإعداد حملات على الأسواق، لافتَا إلى أن الجهاز يراقب التزام البائع بالشروط الموجودة في الضمان. 
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