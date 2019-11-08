"الشهيد الحي".. أحمد فلوكس يرد على سخرية رواد السوشيال ميديا منه (فيديو)

قصة فيلم الممر

نجاح فاق التوقعات







حل الفنان أحمد فلوكس منذ قليل، ضيفًا مع الإعلامي رامي رضوان، وذلك خلال برنامجه مساء DMC المذاع عبر فضائية DMC.واستهل رامي رضوان حديثه مع أحمد فلوكس، بمداعبته قائلًا "الشهيد الحي"، الأمر الذي أضحك الأخير وقال: أوعى تتريق عليا.وعن رأيه في الكوميكسات الكوميدية التي انتشرت مؤخرًا، ووصفه بالشهيد الحي، نسبة إلى دوره في فيلم الممر والذي استشهد في نهايته، قال فلوكس إنه لاينزعج من تعليقات الشباب الذي لايضمر في نواياه الإساءة والسخرية منه.وأضاف: احنا بنحب نضحك، وبيتصوروا معايا ويقولوا صورة مع الشهيد.وكان أحمد فلوكس قد أثار ضجة كبيرة بمشاركته في فيلم الممر والذي يسرد أحداث الفترة مابين نكسة 67 وحرب الاستنزاف.ويتناول فيلم الممر قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية عام 1967 وحتى حرب الاستنزاف.ونجح فيلم الممر في توحيد صفوف عدد كبير من الجمهور وذلك لمشاهدته عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وسط أجواء وطنية تشوقنا لها منذ فترة طويلة.جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.