Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يضرب بارتيزان بثلاثية في الدوري الأوروبي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
Advertisements
راشفورد
راشفورد
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بارتيزان الصربي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي مانشستر يونايتد الذي بدأ بشكل هجومي قوي منذ البداية حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 21 عن طريق ماسون جرينوود.

وظل اليونايتد هو المسيطرة والمستحوذ على مجريات اللقاء وسط أداء ضعيف من نادي بارتيزان الذي لم يحاول بشكل كبير على المرمى حتى سجل يونايتد هدفه الثاني عن طريق مارسيال في الدقيقة 33 لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين نظيفين.

وبدأ الشوط الثاني ولم يختلف في شئ عن الشوط الأول فقد كان مانشستر يونايتد هو المسيطر والأخطر وسط محاولات قليلة من بارتيزان لخطف هدفهم الأول ولكن دون جدوى ليسجل نادي مانشستر يونايتد هدفه الثالث عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 50 ولكن عجز عن تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة الدوري الأوروبي بينما يقف رصيد بارتيزان عند 4 نقاط في المركز الثالث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملنشستر يونايتد مصر مانشستر سيتي ضد أتالانتا كرة القدم راشفورد دوري اوروبي دوري الأوربي اليوم الللية الدوري العالمي

أخبار تهمك

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة: تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع المدرب الجديد غياب نجم البرسا شهرًا وانقلاب كبير بقيادة الثلاثي الكبير

منذ ساعتين

تعرف على السبب الحقيقي لغياب زوج أم الفنان هيثم أحمد زكي عن صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 9 ساعات

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

منذ أقل من ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ نصف ساعة

عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

منذ حوالي 3 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برباعية نظيفة بايرن ميونخ يكتسح كولن في الدوري الألماني

إيطاليا تضرب ليختنشتاين بخماسية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي Manchester united

HD يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر kora live كورة ستار plus رابط ماتش man united

رابط kora live مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر manchester united يلا شوت الجديد أونلاين

باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

12:24 ص

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status