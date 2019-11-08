مانشستر يونايتد يضرب بارتيزان بثلاثية في الدوري الأوروبي

استطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بارتيزان الصربي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.





ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان





وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي مانشستر يونايتد الذي بدأ بشكل هجومي قوي منذ البداية حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 21 عن طريق ماسون جرينوود.





وظل اليونايتد هو المسيطرة والمستحوذ على مجريات اللقاء وسط أداء ضعيف من نادي بارتيزان الذي لم يحاول بشكل كبير على المرمى حتى سجل يونايتد هدفه الثاني عن طريق مارسيال في الدقيقة 33 لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين نظيفين.





وبدأ الشوط الثاني ولم يختلف في شئ عن الشوط الأول فقد كان مانشستر يونايتد هو المسيطر والأخطر وسط محاولات قليلة من بارتيزان لخطف هدفهم الأول ولكن دون جدوى ليسجل نادي مانشستر يونايتد هدفه الثالث عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 50 ولكن عجز عن تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة الدوري الأوروبي بينما يقف رصيد بارتيزان عند 4 نقاط في المركز الثالث.



