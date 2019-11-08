لأول مرة.. ميجان ماركل تزور نصب وستمنستر آبي التذكاري

زارت ميجان ماركل بصحبة زوجها الأمير هاري، لأول مرة نصب وستمنستر آبي التذكاري.





وقامت بوضع صليب على المقابر قبل يوم الأحد التذكاري في مطلع الأسبوع.





وتقام ذكرى تكريم قتلى الحرب البريطانيين في مقابر وستمنستر آبي منذ نوفمبر تشرين الثاني 1928، عندما غُرس صليبان للتكريم فقط.





ووُضع هذا العام نحو 70 ألف صليب على أكثر من 360 قطعة أرض مخصصة لأفواج وجمعيات أخرى إحياء لذكرى الذين لاقوا حتفهم في خدمة الآخرين.





ولزم كل من الأمير هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، الصمت لدقيقتين بعد أن وضعا صليبيهما.





وهذه هي المرة السابعة التي يشارك فيها هاري في هذه المناسبة. وسبق للأمير أن خدم مع الجيش البريطاني في رحلتين بأفغانستان.





وكان من المقرر أن تحضر كاميلا، دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري، هذه المناسبة لكنها ألغت حضورها بسبب إصابتها بعدوى في الصدر ”تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية“ على حد قول متحدثة باسم تشارلز في بيان.