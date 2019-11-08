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بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم في الساعة الـ 12 صباحًا، إغلاق جزئي لشارع الهرم في الاتجاهين، وذلك لمدة 3 أيام، وتنتهي في الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/11/2019 ، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين.

وبحسب البيان الذي أصدرته محافظة الجيزة، أمس الخميس، أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتابع البيان: تقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية  بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .

واختتم: تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .

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