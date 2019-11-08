تعرف على أرقام بنى سويف في 3 جولات بالقسم الثاني



ونجح الفريق خلال الثلاث مباريات بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى تحقيق الفوز على شبان قنا برباعية نظيفة بملعب استاد بنى سويف الرياضى ثم الفوز على سوهاج بهدف نظيف وتحقيق انتصار ثالث على ضيفه المنيا بهدفين نظيفين .



ونجح الفريق السويفي فى نيل ٩ نقاط بثلاث مباريات وأحرز لاعبوه ٧ أهداف فيما لم تتلقى شباك بنى سويف أي هدف .



على الصعيد الفنى لعب بنى سويف الثلاث مباريات بمجموعة من اللاعبين وظهر الاستقرار الفنى المحدود على تشكيل الفريق وخلال الثلاث مباريات بالقسم الثانى شارك العديد من اللاعبين أبرزهم محمود جمال " الحضرى " ومحروس محمود وأحمد الأمور ومصطفى صلاح " الصفتى " وحسام البدرى ومحمود بكرى وعلى وزة وحسام محمد عيسي ورضا عبد العال ومحمد على صادق وكريم أشرف كما شارك بلال سالم ومصطفى صلاح بلية وغيرهما .



ونجح العديد من اللاعبين فى تقديم أوراق اعتمادهم مبكرا للجهاز الفنى ولجماهير النادى خاصة فى ظل تالقهم اللافت للأنظار خاصة محمود بكرى صاحب الهدفين بمباراة شبان قنا وعلى وزة المنضم للفريق بيناير الماضى وحسام البدرى الظهير الأيسر ومحمود جمال حارس المرمى .



وساهم الحضور الجماهيري بمباراة بنى سويف والمنيا فى تغيير مسار المباراة خاصة فى ظل اعتماد الفريقان على اللعب بوسط الملعب ولكن حضور الجماهير السويفية بإعداد جيدة ساهم فى زيادة حماس اللاعبين خاصة بالدقائق الأخيرة .



كما نجح الفريق فى اجتياز عقبة سوهاج الرياضى بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر بتشكيل متغاير للتشكيل الذى لعب به الفريق لمباراة شبان قنا والمباريات التالية .



ويخوض الفريق مواجهة من العيار الثقيل خارج الديار وذلك بمواجهة الالمونيوم الرياضى بملعبه بنجع حمادى وفى حضور جماهيره الغفيرة وفى ظل حصول أبناء الالمونيوم على ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات وهو ما يزيد صعوبة المباراة خاصة فى ظل حرص ياسر الكناني المدير الفنى للالمونيوم على مشاهدة مباراة بنى سويف والمنيا الأخيرة بمدرجات ملعب استاد بنى سويف .



وتعقد جماهير بنى سويف آمالا عريضة على تحقيق الفريق إنحاز بالصعود للدورى الممتاز بالموسم الحالي.

نجح الفريق الكروى بنادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى تحقيق ثلاث انتصارات متتالية بالموسم الجديد، بجانب اجتيازه لعقبة مواجهة سوهاج بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .وخلال نتائج وأداء الفريق بالمباريات السابقة رقميا وفنيا ، يستعرض "الفجر الرياضى" أهم ملامح أبناء بنى سويف بالسطور التالية :الفريق يقود جهاز فنى جديد بقيادة حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدير حراس مرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وعلى جاد مسؤول قيد وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.وخلال فترة الإعداد أدى الفريق ما يقرب من ٢٠ مباراة ودية مع أندية القسم الثالث والثانى والدورى الممتاز وشملت فترة الإعداد على إقامة معسكرين بمنتجع الاسيوطى سبورت وبالاسكندرية .