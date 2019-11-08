ماذا قدّم "دكرنس" في 3 جولات بالقسم الثاني





نادى دكرنس الرياضى هو أحد أقدم أندية محافظة الدقهلية والذى تأسس عام 1955 وهو أحد الفرق التى تأهلت للقسم الثانى بداية من هذا الموسم وبعدما غاب لموسمين عقب هبوطه للقسم الثالث.



ونجح مصطى مرعى الموسم الماضى فى قيادة الفريق للعودة مجددا للقسم الثانى بعدما إحتل الفريق صدارة مجموعته بالقسم الثالث ومن ثم إحتلال المركز الثانى بدورة الترقى خلف بيلا وهو المؤهل للصعود لدورى القسم الثانى حيث خسر الفريق فى مباراة واحدة فقط خلال الموسم الماضى.



نادى دكرنس يتولى رئاسة مجلس إدارته حاليا الخضر إبراهيم والذى نجح فى الفوز بمقعد الرئاسة بإنتخابات النادى التى أقيمت قبل عامين والذى قرر التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق بالموسم الحالى وهو الكابتن أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال وهو المدرب العام للفريق منذ الموسم الماضى وأحمد الجمل مدربا و إبراهيم الوزير مديرا إداريا ومحمد عبدربه مدربا لحراس المرمى.



وتعاقد مجلس إدارة نادى دكرنس قبل إنطلاقة الموسم الحالى مع 23 لاعبا جديدا بالفريق الأول بالإضافة للإبقاء على خمس لاعبين من لاعبى الموسم الماضى وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى:



محمد العربى , عمر ساجد , أحمد فاروق , محمد رجب , محمد حموده , بكر أحمد , عمار محسن , أحمد مخلوف , أحمد الشحات , عماد حلمى , السيد محسن "كناشه" , محمد ظريف , عادل فكرى , محمد عبدالمنعم , شمس محارب , شام أحمد , محمد فوزى , حميدة على , حسين السحينى , إسلام رأفت , إبراهيم سليمان , محمد أبوسريع "ريعو" , عمر فاروق "إعارة" بالإضافة للاعبين القدامى أمير حجازى , محمد السادات , أحمد العربى "ويزا" , صامويل أوسو , عبدالحليم أدهم "عادل أدهم".



وخاض دكرنس تحت قيادة الجمل فترة إعداد للموسم الجديد إنطلقت نهاية يوليو الماضى حيث خاض الفريق 18 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 6 مباريات وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات.



دكرنس خلال 3 جولات خاضها منذ بداية مسابقة القسم الثانى والتى يشارك فيها بالمجموعة الثالثة والتى تضم 12 فريقا نجح فى تحقيق فوز مثير ومفاجئ بمباراته الإفتتاحية أمام الأوليمبى خارج ملعبه ثم حقق فوزه الثانى على ملعبه أمام مالية كفرالزيات بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد قبل أن يتذوق مرارة الهزيمة بالجولة الماضية أمام الحمام بمطروح.



حقق الفريق خلال 3 مباريات الفوز فى مباراتين و هزيمة فى واحدة ويحتل حاليا المركز الرابع وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين وغاب المهاجمين عن التسجيل حتى الأن حيث سجل مدافعو الفريق ثلاثة أهداف فيما سجل لاعب الوسط عادل فكرى الهدف الرابع.



ويحتل عماد حلمى مدافع الفريق صدارة الهدافين بهدفين ويليه أحمد مخلوف وعادل فكرى بهدف لكل منهما.



وسجل الفريق أهدافه الأربعة بدورى القسم الثانى من ضربة ركنية و رمية جانبية "تماس" وركلة جزاء وهدف وحيد من نقطة الجزاء بواقع هدف فى الشوط الثانى وثلاثة فى الشوط الأول بينما إستقبل فى الشوط الأول هدف ومثله بالثانى.



وخاض الفريق مباراة وحيدة بكأس مصر هذا الموسم حيث تغلب على أبوالمطامير بثلاثية مقابل هدف بالتمهيدى الأول للبطولة وسجل أهدافه محمد عبدالمنعم , محمد ظريف , السيد "كناشه".



ويستضيف الفريق بالجولة الرابعة فريق غزل المحلة الثلاثاء المقبل قبل أن يلاقى فريق نهضة العامرية بالتمهيدى الثانى لكأس مصر بملعبه بدكرنس أيضا السبت الموافق 16 نوفمبر.



وفيما يلى المباريات المتبقية للفريق بالدور الأول للمجموعة الثالثة :



الجولة الرابعة : دكرنس - غزل المحلة

الجولة الخامسة : دكرنس - المنصورة

الجولة السادسة : فاركو - دكرنس

الجولة السابعة : دكرنس - دمنهور

الجولة الثامنة : الرجاء - دكرنس

الجولة التاسعة : دكرنس - أبوقير للأسمدة

الجولة العاشرة : بلدية المحلة - دكرنس

الجولة الحادية عشر : دكرنس - بيلا