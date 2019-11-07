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محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية (أسماء)
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:58 م
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محمد نبيل
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اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بهدف ضخ دماء جديدة، حيث تم نقل خالد الشربيني للعمل مديرا لإدارة القناطر الخيرية ونقل هالة محمد حسام للعمل مديرا لإدارة طوخ التعليمية ونقل وفاء أنور محمد طنطاوي للعمل مديرا لإدارة شبين القناطر ونقل صلاح محروس للعمل مديرا لإدارة قها التعليمية ونقل مصطفى إمام للعمل مديرا لإدارة الخانكة التعليمية وخالد جرامون مديرا لادارة كفر شكر والإبقاء علي سعيد ندا مديرا لإدارة شرق شبرا.
كما تضمنت الحركة نقل مجموعة من وكلاء الإدارات التعليمية، حيث تم نقل هالة عاشور للعمل وكيلا لادارة كفر شكر التعليمية ونقل ايمان محب للعمل وكيلا لإدارة قليوب التعليمية ونقل احمد حشيش للعمل وكيلا لادارة الخصوص التعليمية ونقل هشام شحاته للعمل وكيلا لادارة القناطر الخيرية ونقل امنية فاروق للعمل وكيلا لادارة قها التعليمية ونقل عزة عطا للعمل وكيلا لادارة طوخ التعليمية، وتجديد الثقة لعبد الرحمن فتح الباب مديرا لإدارة بنها التعليمية.
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