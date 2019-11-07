محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية (أسماء)

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بهدف ضخ دماء جديدة، حيث تم نقل خالد الشربيني للعمل مديرا لإدارة القناطر الخيرية ونقل هالة محمد حسام للعمل مديرا لإدارة طوخ التعليمية ونقل وفاء أنور محمد طنطاوي للعمل مديرا لإدارة شبين القناطر ونقل صلاح محروس للعمل مديرا لإدارة قها التعليمية ونقل مصطفى إمام للعمل مديرا لإدارة الخانكة التعليمية وخالد جرامون مديرا لادارة كفر شكر والإبقاء علي سعيد ندا مديرا لإدارة شرق شبرا.







