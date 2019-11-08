حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مصر.. سقوط أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مصر

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8/11/2019 في جمهورية مصر العريبة، حيث قالت الأصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، و طقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد في النهار وطقس مائل للبرودة في الليل.

الأرصاد: سقوط أمطار السواحل الشمالية

وتابعت الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الجمعة 8/11/2019

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 : 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مدن ومحافظات مصر





وشمال بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.









المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 29 شبين الكوم 20 28 طنطا 20 28 دمنهور 19 28 الإسكندرية 20 27 بلطيم 19 27 مطروح 14 26 السلوم 16 30 سيوة 15 30 بورسعيد 23 27 دمياط 22 27 الزقازيق 20 28 الإسماعيلية 19 29 السويس 18 28 العريش 19 27 رفح 19 27 رأس سدر 20 27 نخل 12 28 نويبع 22 29 طابا 19 27 كاترين 9 23 الطور 18 28 شرم الشيخ 23 30 الغردقة 21 30 مرسى علم 20 29 الفيوم 19 29 بني سويف 18 29 المنيا 18 29 أسيوط 14 29 سوهاج 15 30 قنا 15 30 الأقصر 17 31 أسوان 18 31 أبو سمبل 17 32 الوادي الجديد 13 30 شلاتين 21 29 أبو رماد 22 28 حلايب 23 27 رأس حدربة 23 27