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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مصر.. سقوط أمطار على هذه المناطق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مصر

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8/11/2019 في جمهورية مصر العريبة، حيث قالت الأصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد في النهار وطقس مائل للبرودة في الليل.

الأرصاد: سقوط أمطار السواحل الشمالية

وتابعت الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الجمعة 8/11/2019

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 : 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مدن ومحافظات مصر

وشمال بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 8/11/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.


المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2029
شبين الكوم2028
طنطا2028
دمنهور1928
الإسكندرية2027
بلطيم1927
مطروح1426
السلوم1630
سيوة1530
بورسعيد2327
دمياط2227
الزقازيق2028
الإسماعيلية1929
السويس1828
العريش1927
رفح1927
رأس سدر2027
نخل1228
نويبع2229
طابا1927
كاترين923
الطور1828
شرم الشيخ2330
الغردقة2130
مرسى علم2029
الفيوم1929
بني سويف1829
المنيا1829
أسيوط1429
سوهاج1530
قنا1530
الأقصر1731
أسوان1831
أبو سمبل1732
الوادي الجديد1330
شلاتين2129
أبو رماد2228
حلايب2327
رأس حدربة2327

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8/11/2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في مدن محافظات مصر، وأيضًا درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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