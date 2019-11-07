عاجل.. إبراهيموفيتش ينهي الاتفاق مع ناديه الجديد





أنهى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الاتفاق مع ناديه الجديد الذي سينضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





إبراهيموفيتش يعود إلى الدوري الإيطالي





وأكدت تقارير صحفية إيطالية منذ أن زلاتان إبراهيموفيتش قرر العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي الممتاز.





إبراهيموفيتش ينهي الاتفاق مع إي سي ميلان





وكشفت دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم أن إبراهيموفيتش أنهى الاتفاق مع نادي ميلان الإيطالي لينضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير المقبل).





وسيقوم زلاتان بتوقيع العقود والانضمام إلى نادي ميلان خلال الفترة القادمة وسيبدأ في المشاركة مع النادي عقب انتقالات الشتاء القادمة.





مشاركات إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس





وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في في 31 مع نادي لوس أنجلوس خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الأمريكي الممتاز وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.





ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي





ويتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



