هلال الضبعة يفوز على مركز شباب الحمام في القسم الثالث



أحرز هدفي اللقاء للهلال جاكسون، ومحمد جمال ليرفع الهلال رصيدة ل4 نقاط من مباراتين بعد تعادلة في الجولة الأولي أمام شباب الضبعة 3/3 .



يقود فريق الهلال فنيا جهاز فني يتكون من: فتحى باتل مدير كرة، وكرم مرسي مدير فنى، ومصطفى فؤاد مدرب عام ، و محمد جمعه مدرب حراس، وعاطف كمال مدير إدارى، وتامر طه طبيب.



دخل الفريق المباراة بتشكيل مكون من:محمد سعيد، وإدكو، وعبدلله فؤاد، ومانو، وعلي صخر ، ومحمد حمدي، رجب أحمد، والسيد سكسكه، وبايلوكا، وجاكسون، ومحمد عاطف



وفي إطار نفس الجولة يستضيف غدا فريق برج العرب الذي يسعي للفوز بعد خسارتة في الجولة الأولي من الحرية فريق الجزيرة المنتشي بالفوز وحصد أول 3 نقاط بالجولة الأولي بعد فوزة علي الشرطة.



وتستأنف لقاءات الجولة السبت بمباراتين يستضيف في المباراة الأولي فريق الشرطة الذي نال خسارة من فريق الجزيرة في الجولة الأولي فريق المصري السلومي الذي حقق الفوز في الجولة الأولي علي حساب فريق مطروح، ويستضيف في المباراة الثانية فريق مطروح الذي تلقي هزيمة في المباراة الأولي من المصري السلومي فريق شباب الضبعة الذي تعادل في الجولة الأولي مع فريق الهلال في مباراة مثيرة 3/3.



ترتيب المجموعة الرابعة عشر :



1- الهلال 4 نقاط

2- الجزيرة 3 نقاط

3- المصري 3 نقاط

4- الحرية 3 نقاط

5- شباب الضبعة نقطة

6- برج العرب صفر

7- مطروح صفر

8- الشرطة صفر

9- م.شباب الحمام صفر

نجح نادي هلال الضبعة في تحقيق فوزا ثمينا علي مركز شباب الحمام بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث.