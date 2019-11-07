Advertisements
Advertisements
Advertisements

وسط أكبر حضور جماهيري.. الهضبة يبدأ حفله بالرياض على أنغام "يا ساحر" (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
بدأ الهضبة عمرو دياب، منذ قليل حفله الغنائي بالرياض، علي أنغام "يا ساحر" وذلك وسط أكبر حضور جماهيري بحفلات المملكة العربية السعودية، وبمجرد صعود الهضبة، خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات وصرخات جميع الحاضرين.

كما توجه عمرو، في بداية حفله بالشكر للشعب السعودي، مُعربا عن سعادته البالغة بتواجده في السعودية ومشاركته بحفلات موسم الرياض، أجري الهضبة قبل الحفل حوارا تلفزيونيا مع الإعلامي عمرو أديب وتحدث فيه عن حفل الرياض.

قال عمرو دياب أنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".

في السياق ذاته تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

كلمات أغنية "أول يوم في البعد"

أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، ومن كلمات الأغنية نقرأ: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".

يذكر أن "الهضبة" عمرو دياب قد غنى أغنية "أول يوم في البعد"، خلال حفله الأخير الذي أحياه منذ أيام قليلة، بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس، وذلك قبل أن يطرحها رسميا، عبر ومنصات الاستماع الرقمي، وقد تداول جمهوره مقطع الفيديو الخاصة بأغنية "أول يوم في البعد"، عبر مواقع السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات إيجابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب أول يوم في البعد حفل اليوم السعودية الرياض

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على السبب الحقيقي لغياب زوج أم الفنان هيثم أحمد زكي عن صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 7 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة: تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع المدرب الجديد غياب نجم البرسا شهرًا وانقلاب كبير بقيادة الثلاثي الكبير

منذ ساعتين

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يطلق أغنية جديدة بأغنية "أول يوم في البعد" (فيديو)

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ"أول يوم في البُعد" (فيديو)

شاهد.. الصور الكاملة لحفل عمرو دياب العالمي في "العلمين الجديدة"

"هتكسر الدنيا".. أحمد المالكي يكشف لـ الفجر الفني موعد طرح "أول يوم في البعد" لـ الهضبة

فرنش مونتانا يشارك عمرو دياب في حفل الرياض

عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" عبر إحدى شبكات المحمول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

12:24 ص

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status