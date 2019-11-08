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عمرو أديب: حفل الهضبة بموسم الرياض "نار" والمملكة في حالة بهجة وسعادة (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حفل الهضبة عمرو دياب في موسم الرياض "نار"، والمملكة في حالة من البهجة والسعادة، لافتًا إلى أن الجمهور متواجد قبل حفل الهضبة بوقت كبيرة.

وقام "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، بإعداد لقاءات مع جماهير الهضبة عمرو دياب، لاستعراض آرائهم حول تنظيم الحفل، حيث قال أحد الحضور ويدعى أحمد،: "الأجواء رائعة إلى أبعد الحدود، والناس كلها مبسوطة وفرحانة، وبشكر كل القائمين على الترفيه في السعودية، بينما قال مالك: "متحمس جدًا لمشاهدة الحفل، عمرو دياب عايزنه يطربنا ويسمعنا الأغاني القديمة.

وقال آخر: "الحفل سيكون أكثر من رائع، وهذا بفضل عمرو دياب، وولي العهد محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل شيخ".
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