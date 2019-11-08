Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الجمعة 8/11/2019.. وتباين في أداء العملة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الدولار اليوم

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتسقر اليوم الجمعة مع الأجازة الأسبوعية للبنوك، وكان الحراك فى سعر الدولار محدود في بعض البنوك الخاصة ليكتسب قرش ويعاود التراجع عنه في حين استقرت اسعار الدولار في البنوك الحكومية ولم تشهد أى تحركات، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر العملة الأمريكية خلال شهر أكتوبر

سجلت أسعار الدولار خسائر مقابل الجنيه المصري بنهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


اسعار الدولار فى البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0871

16.2086

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.10

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.10

16.20

أسعار الدولار عالميًا:

صعدت أسعار الدولار بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية، ليستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1065 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 109.14 ين.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.2865 دولار.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9938 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 98.026.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة: تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع المدرب الجديد غياب نجم البرسا شهرًا وانقلاب كبير بقيادة الثلاثي الكبير

منذ ساعتين

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

منذ أقل من ساعة

تعرف على السبب الحقيقي لغياب زوج أم الفنان هيثم أحمد زكي عن صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تسجل أكبر خسائر أسبوعية بالرغم من ارتفاعها فى نهاية التداولات

سعر الدولار اليوم الأحد 6-1-2019 في جميع البنوك.. وتباين أسعار العملة الأمريكية (تعاملات الظهيرة)

سعر الدولار يتراجع 14 قرشًا في البنوك خلال بداية تعاملات مارس اليوم الجمعة 1-3-2019 وتباين ملحوظ في أسعار العملات

الدولار يقترب من سعر الـ 15 جنيه.. والخبراء يكشفون الأسباب

اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء

اسعار الدولار اليوم الجمعة 4/10/2019.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض اسعار البنزين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

12:24 ص

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status