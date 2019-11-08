أسعار الدولار اليوم الجمعة 8/11/2019.. وتباين في أداء العملة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي

اسعار الدولار اليوم





تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتسقر اليوم الجمعة مع الأجازة الأسبوعية للبنوك، وكان الحراك فى سعر الدولار محدود في بعض البنوك الخاصة ليكتسب قرش ويعاود التراجع عنه في حين استقرت اسعار الدولار في البنوك الحكومية ولم تشهد أى تحركات، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









خسائر العملة الأمريكية خلال شهر أكتوبر





سجلت أسعار الدولار خسائر مقابل الجنيه المصري بنهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة





سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.









اسعار الدولار فى البنوك





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0871 16.2086 اسعار الدولار في بنك مصر 16.09 16.19 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.08 16.18 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.07 16.17 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.10 16.20 اسعار الدولار في بنك عودة 16.10 16.20





أسعار الدولار عالميًا:





صعدت أسعار الدولار بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية، ليستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1065 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 109.14 ين.



وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.2865 دولار.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9938 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 98.026.



