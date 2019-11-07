قمص بالغردقة يوزع حلاوة المولد النبوي على المسلمين (فيديو وصور)

تعيش الأمة الإسلامية هذه الأيام المباركة احتفالات وبهجة التي تشهدها الشوارع المصرية، وذلك تزامنًا مع حلول مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المولد النبوي الشريف، وفي هذه الأيام أيام نفحات تتجلى على الأمة الإسلامية.





وهنا في البحر الأحمر، يجسد قطبي الأمة من المسلمين والأقباط روح من المحبة الصادقة والتسامح مثل باقي ربوع مصر المحروسة في تسامح الأديان وروح المحبة التي تختلط فيها المشاعر في المناسبات الدينية.





وفي لفتة جسدت فيها روح المحبة بين الأقباط والمسلمين رصدت عدسة الفجر، في مدينة الغردقة، القمص، " يوأنس"، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، يقوم بشراء وتجهيز علب حلاوة المولد النبوي الشريف لتوزبعها على المسلمين مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول مولد خير الأنام ورسول المحبة والأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





ورافقت عدسة الفجر القمص، "يوأنس"، رحلته التي بدأت من شراء وتجهيز علب حلاوة المولد النبوي الشريف من أحد شوادر بيع حلوة المولد النبوي الشريف بوسط مدينة الغردقة، ثم وتوجه بعدها لاحد دور الرعاية الذي يحتوي على عددًا من أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم توجه إلى مستشفى الحميات بالغردقة لزيارة المرضى وتقديم لهم التهنئة مقدمًا لهم علب حلاوة المولد.





قال القمص "يوأنس" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه اعتاد كل عام على توزيع "حلاوة المولد" على المسلمين، ويحتفل معهم بالمولد النبوي الشريف من خلال إقامة مؤتمرات ومحاضرات في الاحتفال بالمولد النبوي عن سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصري.





وأضاف لـ "لفجر"، أن الكنيسة تستقبل في الأعياد المسيحية كل الأخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهاني للمسيحيين، قائلًا: "أنا بقدم جزء قليل من الخير، الذي يقدمه لنا أخواتنا المسلمين".





وأوضح القمص، "يوأنس "،: "يتمتع الشعب المصري فعلآ بالوحدة الوطنية الحقيقية بين الأقباط والمسلمين الذي لا يوجد فرق بينهما وتجمعهم جميع المناسبات على حب الوطن".