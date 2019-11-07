عاجل.. مفاجأة جديده لفينجر بشأن تدريب بايرن ميونخ





تلقى آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي السابق مفاجأة جديده بشأن توليه مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة القادمة.





ترشيح فينجر لتدريب بايرن ميونخ





وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تؤكد أن فينجر ضمن المرشحين لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ الفترة القادمة خلفا لنيكو كوفايتش الذي تم إقالته.





مفاجأة صادمه لفينجر





وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن آرسين فينجر لم يصبح خيارا لبايرن ميونخ لتولي مهمة تدريب الفريق الفترة القادمه.





رحيل فينجر عن تدريب أرسنال





وكان مورينيو قد رحل عن تدريب نادي أرسنال منذ موسمين ماضيين بسبب سوء أداء ونتائج الفريق ليتولى الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الفريق بدلا منه حتى الآن.





إقالة مدرب بايرن ميونخ





وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن منذ عدة أيام بشكل رسمي إقالة نيكو كوفايتش من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج ومركز الفريق في الدوري الألماني.





موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة





ويستعد نادي بايرن ميونخ لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني في ديربي الدوري يوم السبت القادم 9 نوفمبر ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز.





مركز بايرن ميونخ في الدوري الألماني





ويحتل نادي بايرن ميونخ المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



