7 مباريات قوية في "مجموعة القاهرة" بدوري القسم الثالث

1 - السكة الحديد مع بهتيم



2 - الشمس مع الغابة



3 - الشرطة مع البلاستيك



4- شباب بطا مع شباب الأميرية



5- بهتيم مع المرج







وشهدت الجولة الماضية تعادل بهتيم مع البلاستيك بدون أهداف، بينما تلقى المرج الهزيمة من الشمس بهدف نظيف.



6- طوخ مع الغابة

يستضيف فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد خطاب المدير الفني الجديد خلفا لمسعد العليمي برصيد 4 نقاط فريق الغابة صاحب المركز السابع بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 7 نقاط.



وشهد الأسبوع الماضي، تعادل الغابة مع الشرطة بهدفين لكل منهما، وتلقى طوخ الهزيمة من الأميرية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



7- شباب سراى القبة مع بنها

على ملعب المرج، يلتقي فريق سراى القبة صاحب المركز الأخير بقيادة محسن يوسف بدون رصيد من النقاط مع فريق بنها صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الخامسة ، تعادل بنها مع شباب بطا سلبى، وتلقى سراى القبة الهزيمة بثلاثية نظيفة من العبور.



ترتيب المجموعة السادسة

1- الشمس 10 نقاط

2- شباب بطا 10 نقاط

3- السكة 9 نقاط

4- الشرطة 9 نقاط

5- ألماظة 7 نقاط

6- مصر للتأمين 7 نقاط

7- الغابة 7 نقاط

8- بهتيم 7 نقاط

9- العبور 6 نقاط

10- الأميرية 6 نقاط

11- البلاستيك 4 نقاط

12- بنها 4 نقاط

13- طوخ 4 نقاط

14- المرج نقطة وحيدة

15- سراى القبة بدون نقاط



تقام سبعة مباريات قوية، في مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، يوم السبت المقبل، في الثالثة إلا ربع عصرا، ضمن الجولة السادسة للموسم الجديد.ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة السادسة:يشهد استاد السكة الحديد صدام مرتقب، يجمع بين فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث بقيادة جمعة مشهور برصيد 9 نقاط مع فريق العبور صاحب المركز التاسع بقيادة مدحت قنديل برصيد 6 نقاط٠و شهدت الجولة السابقة، فوز السكة الحديد على مصر للتأمين بهدفين من ضربتي جزاء مقابل هدف سجل الهدفين مصطفى جعفر ومحمد رمزى، وفاز فريق العبور على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف بدوى سعيد وكريم حسن وعبد العزيز السيد.على استاد نادي الشمس، يلتقي فريق الشمس متصدر المجموعة بقيادة طه شحاتة برصيد 10 نقاط مع فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 7 نقاط.وحقق الشمس الفوز على فريق المرج بهدف أحمد عبد الهادي، بينما حصل فريق ألماظة على راحة الاسبوع الماضي.على استاد الشرطة بالعباسية، يحل فريق البلاستيك صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد أبو العز برصيد 4 نقاط ضيفأ ثقيلاً على فريق الشرطة صاحب المركز الرابع بقيادة توفيق صقر برصيد 9 نقاط.وتعادل الفريقين الأسبوع الماضي، البلاستيك مع بهتيم بدون أهداف، والشرطة مع الغابة بهدفين لكل منهما.على ملعب شباب بطا، يلعب فريق شباب بطا وصيف المجموعة بقيادة محمد عابدين برصيد 10 نقاط مع فريق الأميرية صاحب المركز العاشر بقيادة خالد سعد برصيد 6 نقاط.وشهدت الجولة الخامسة، فوز شباب الأميرية على طوخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة سجل الأهداف أحمد سامى هدفين،و إسلام عيد، و يؤنس سعيد، بينما تعادل شباب بطا مع بنها بدون أهداف.يواجه فريق بهتيم صاحب المركز الثامن بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 7 نقاط فريق المرج صاحب المركز الرابع عشر بقيادة على سليمان برصيد نقطة وحيدة ٠