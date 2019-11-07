محافظ الشرقية يطمئن على حالة طفلة تعرضت للتعذيب من ذويها (صور)

اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الحالة الصحية للطفلة فاطمة م.م،، والتي تعرضت للتعذيب من ذويها أدى إلى كسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين.



كان محافظ الشرقية قد تلقى إخطارًا يفيد بإصابة الطفلة فاطمة بكسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين إثر تعرضها للتعذيب من ذويها وتم نقلها لمستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتها.



وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة للإنتقال فورًا للمستشفى لمتابعة حالة الطفلة والإشراف بنفسه على توفير أوجه الرعاية الطبية والصحية والعلاجية اللازمة لها.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ انتقل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفي أبوحماد المركزي لمناظرة حالة الطفلة والإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالتها الصحية مشددا على عدم مغادرتها للمستشفى إلا بعد التأكد من تماثلها للشفاء، ناقلا لها تمنيات المحافظ بالشفاء العاجل والعودة للمنزل.