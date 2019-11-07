ميدو يفتح النار على لاعبي المنتخب

فتح أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة النار على بعض لاعبي المنتخب الوطني الأول عقب الفوز الهزيل على فريق ليبيريا بهدف نظيف في لقاء ودي جمع بين المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "منتخب مصر قدم مستويات سيئة، كما أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب ولو على سبيل التجربة".









واستند ميدو في رسالته على أن المنتخب لم يقدم أداء جيد سواء في مباراة اليوم أمام ليبيريا أو في المباراة الماضية أمام فريق بوتسوانا والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف أيضاً.









وتعد هذه المباراة هي الثانية للمدرب حسام البدري مع المنتخب بعد توليه المهمة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب مبكراً من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 التي أقيمت في مصر.







