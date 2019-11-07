"كبيرنا الشهم الجدع" هكذا وصفت درة أحمد السقا في جنازة هيثم أحمد زكي

قامت الفنانة التونسية درة بكتابة منشور جديد عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، تعليقًا منها عن الدور الذي قام به النجم أحمد السقا أثناء حضوره اليوم لجنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد ذكي.



حيث كتبت: "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير، وهو كبيرنا، والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون، أحمد السقا مفيش زيه، شهادة حق".



حيث رحل صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد ذكي نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر يناهز الخمسة وثلاثون عامًا،حيث توجهت قوات أمن الجيزة لمنزله بعد البلاغ الذي تقدمت به خطيبته بإختفائه وأنه لا يرد علي مكالماتها الهاتفية مما أدي لقلقها.



وتم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة العصر، وتسلم الجثمان نقيب الممثلين الفنان أشرف ذكي، وحرص علي حضور جنازته عدد كبير من أهل الوسط الفني والنجوم في مشهد مهيب حزنًا علي الفنان الشاب الراحل.



كان من أبرز النجوم الذين حضروا الجنازة الفنانة ناهد السباعي التي انهارت بالبكاء علي صديقها، والفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة وفتء عامر، الفنانة مني عبدالغني، وكلًا من أحمد السعدني، أحمد السقا، محمد فراج، أيتن عامر، سارة نخلة، إلهام شاهين، درة.



يذكر أن أخر مشاركة فينة للراحل الشاب هيثم أحمد ذكي من خلال مسلسل "علامة استفهام" الذي عُرض في دراما رمضان "2019"، ودارت أحداثه في اطار من الأكشن والغموض، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، عبدالرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، محمود البزاوي، جيهان خليل، عمتد رشاد، نورهان، إدوارد، محمد علي رزق، مؤمن نصر، من نأليف إسلام حافظ، من إخراج سميح النقاش.