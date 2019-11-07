كاني ويست يشكر زوجته كيم كاردشيان بمليون دولار





وتابعت كيم: "وعندما أخبرت كاني عن ذلك، طلب مني عدم القيام بذلك وقال من الاحترام، لا أعتقد أننا يجب أن نعطيهم كل شيء، فهم ينسخون كل شيء من شركه الأزياء الخاصة به.فهمت تماما لماذا قال لا. قلت بكل سرور لا".



وأضافت كيم: "وبعد ذلك، بالنسبة ليوم الأم، سلمني ظرفً وكان شيكًا بمبلغ مليون دولار يقول" شكرًا على عدم نشر العلامة التجارية الأخرى ". وبعد ذلك،لا أعرف ما إذا كان من المفترض أن أقول هذا أم لا اريد ان أقول لشركه Yeezy شكرًا لك. لذلك هناك قوة في قول لا في بعض الأحيان.



في انتظار الموسم السابع عشر من برنامج الواقعي "كيبنج اب ويز زا كارداشيانز"، التي يبث يوم الأحد على E!

سجلت عائلة الكارداشيان والجينر ترشيحات لأربعة جوائز أفضل برنامج واقعي - في حفل جوائز people choice award، سيتنافس كلوي كارداشيان وكايلي جينر على جائزة أفضل نجم في الواقع، واخذت كيم لقب أفضل مشهور اجتماعي وأفضل نجم أنيق.



كشفت كيم كاردشيان نجمة البرنامج الواقعي "كيبنج اب ويز زا كاردشيان" أن زوجها الثالث كاني ويست سلمها شيكًا بمبلغ مليون دولار في عيد الأم هذا العام.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صرحت كيم كاردشيان "، البالغة من العمر 39 عامًا في مؤتمر نيويورك في مانهاتن: "كانت هناك علامة تجارية للأزياء تدعي "yezzy" قدمت لي مليون دولار للإعلان عن منتجتهم عبر موقعي الخاص علي موقع "إنستجرام"، وفكرت إنه سهل فقط لبس الملابس التي يمكنني اختيارها، وأي شيء أريده، إنه منصب سريع".