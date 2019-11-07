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أخبار برشلونة: تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع المدرب الجديد غياب نجم البرسا شهرًا وانقلاب كبير بقيادة الثلاثي الكبير

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:12 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تعادل الفريق مع فريق سلافيا براج بنتيجة سلبية في دوري أبطال أوروبا بالأمس، ومستقبل فالفيردي مدرب الفريق الذي أصبح مهدد بالرحيل خلال الفترة القادمة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 7 - 11 - 2019 :-

آخر أخبار برشلونة اليوم

- انقلاب في برشلونة.. 3 لاعبين ينقلبون على فالفيردي ويختارون المدرب الجديد
باتت ايام إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة معدودة في قيادة البارسا بعد انقلاب الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز على المدرب بعد النتائج الأخيرة للفريق.

- آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة
يراقب مسئولو فريق برشلونة الإسباني مارسيلو جاياردو مدرب فريق ريفيربليت الأرجنتيني من أجل قيادة تدريب الفريق بديلا للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

- منتخب فرنسا يصدم نجم برشلونة
صدم ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا نجم برشلونة صامويل أومتيتي بعدم اقتناعه في الفترة الأخيرة بمستوى اللاعب لضمه للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

- رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية
وضع نادي برشلونة عينه على اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب ارسنال الإنجليزي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

أخر أخبار برشلونة اليوم

- برشلونة ينفق 425 مليون يورو على "صفر كبير"
نجح فريق برشلونة في التعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال السنوات الماضية بمبلغ قيمته ما يقارب 425 مليون يورو من أجل الثلاثي عثمان ديمبلي وانطوان جريزمان وفيليب كوتينهو، ولكن النتيجة في النهاية لم تكن كبيرة للبارسا وعدم أثبات الثلاثي امكانيتهم الكبيرة مع الفريق والفشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

- بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة
يقترب فريق ريال مدريد من التعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي في الشتاء المقبل، وكان البارسا قد اهتم في الفترة الماضية باللاعب ولكن أنشيلوتي رفض رحيل فابيان في الصيف الماضي وأكد بأنه من اللاعبين الرئيسين في الفريق الإيطالي.

- عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة
وضعت إدارة البارسا فرصة أخيرة أمام إرنستو فالفيردي مدرب الفريق خلال الفترة القادمة بعد النتائج السلبية مؤخرا، وذلك في حال تحقيق نتيجة سلبية خلال المباراة المقبلة في الليجا سيكون مصيره مهدد بالرحيل خاصة بعد هجوم جماهير برشلونة على المدرب في مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا الماضية.

- صدمة في برشلونة
تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ضربة قوية بتأكد جوردي ألبا غياب نجم الفريق عن المباريات لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن أن الفحوصات الطبية التي أجراها جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق أثبتت إصابته في أربلة الركبة وهو ما يعني حاجته للعلاج لمدة من ٤:٥ أسابيع.

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