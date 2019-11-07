تعرف على السبب الحقيقي لغياب زوج أم الفنان هيثم أحمد زكي عن صلاة الجنازة

بعد أن شيعت الجنازة عصر اليوم، وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأخر صلاة الجنازة لعدم وجود أحد أقار الفنان هيثم أحمد زكي لأستلامها حيث من المفترض أن يكوم هناك أحد أقاربه من الدرجة الأولى.





وفي خلال مكالمة تلفونية مساء اليوم، أوضح عز الدين بركات وهو زوج والدته الفنانة هالة فؤاد بشأن عدم حضورهم الجنازة، قائلًا: "أنه استيقظ على خبر وفاة هيثم، بعد أن تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من أصدقائه في لندن.





وأضاف "عز الدين" إلى أنه لم يصدق ما أخبروه به، مؤكدًا أن ما تم تداوله هو شائعة سخيفة، لا أساس لها من الصحة، إلا القلق دفعه للاتصال عدة مرات بهيثم، لكن عدم إجابته على الهاتف جعلته في حيرة من أمره، خاصة وأنه لا يعرف خطيبته أو أي أرقام يمكن التواصل من خلالها مع أصدقائه، ولذلك قرر الاتصال بالفنانتين نيللي، ونورا، للتأكد من الخبر.





في نفس السياق، قال إنه استطاع الحصول منهما على رقم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي كان متواجدًا في المدافن حينها، معلقًا: "حسيت بمأساة، صدمة بكل المقاييس".



