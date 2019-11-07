Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على السبب الحقيقي لغياب زوج أم الفنان هيثم أحمد زكي عن صلاة الجنازة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
بعد أن شيعت الجنازة عصر اليوم، وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأخر صلاة الجنازة لعدم وجود أحد أقار الفنان هيثم أحمد زكي لأستلامها حيث من المفترض أن يكوم هناك أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وفي خلال مكالمة تلفونية مساء اليوم، أوضح عز الدين بركات وهو زوج والدته الفنانة هالة فؤاد بشأن عدم حضورهم الجنازة، قائلًا: "أنه استيقظ على خبر وفاة هيثم، بعد أن تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من أصدقائه في لندن.

وأضاف "عز الدين" إلى أنه لم يصدق ما أخبروه به، مؤكدًا أن ما تم تداوله هو شائعة سخيفة، لا أساس لها من الصحة، إلا القلق دفعه للاتصال عدة مرات بهيثم، لكن عدم إجابته على الهاتف جعلته في حيرة من أمره، خاصة وأنه لا يعرف خطيبته أو أي أرقام يمكن التواصل من خلالها مع أصدقائه، ولذلك قرر الاتصال بالفنانتين نيللي، ونورا، للتأكد من الخبر.

في نفس السياق، قال إنه استطاع الحصول منهما على رقم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي كان متواجدًا في المدافن حينها، معلقًا: "حسيت بمأساة، صدمة بكل المقاييس".

بداية القصة

وبدأت القصة عندما شعرت خطيبته بالقلق عليه بعدما اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فقامت بإبلاغ الأمن، ليقوموا بإقتحام مسكنه في مدينة الشيخ زايد، وتم العثور على جثته داخل الحمام.


ورحل هيثم أحمد زكي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز ال 35 عام وسط صدمة كبيرة بين صفوف زملائه من نجوم الفن.

رد فعل رواد السوشيال ميديا 

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو للفنان الراحل في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، وقد أوضح خلال اللقاء أنه توارث الوحدة من والده الراحل أحمد زكي، وقال إنه يعاني من الشعور بالوحدة.

وقال رواد التواصل الإجتماعي، أنه عاش يتيمًا ومات وحيدًا في مسكنه، وطالبوا الجميع بتكثيف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم هيثم احمد زكى هبوط في الدورة الدموية عز الدين بركات اليوم الفنان هيثم احمد زكي احمد زكى أم هيثم

أخبار تهمك

عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 3 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال يرصد 100 مليون لضم كبري الصفقات وتوجيه ضربة قاضية من برشلونة وأزمة في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة

انقلاب في برشلونة.. 3 لاعبين ينقلبون على فالفيردي ويختارون المدرب الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تنعي هيثم أحمد زكي.. كان نفسي تبقى أشاعة قدرك يا حبيبي

وفاة هيثم احمد زكي.. لماذا أغلقت خطيبته حساباتها على السوشيال ميديا؟

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

هيفاء وهبي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status