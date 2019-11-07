شاهد.. أديب يٌغني ويرقص على أغاني عمرو دياب بموسم الرياض (فيديو)

قام الإعلامي عمرو أديب، بالتفاعل مع أغاني الفنان عمرو دياب بموسم الرياض، بالرقص وغناء أغنية "معاك قلبي".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس: "فظيع عمرو دياب، ومش صدفة إنه يبقى الهضبة، وإنه يبقى عظيم، لو تشوفوا حب الناس ليه، دا الوحيد اللي يقدر يغني 30 أو 50 أغنية وراء بعض، الناس حفظت كل أغانيه".



مشيرًا إلى أن موسم الرياض ليس عبارة فقط عن حفلات غنائية، ولكنه موسم ثقافي.



وأشار إلى أن تنظيم حفل الرياض جيد للغاية، والقائم على هذا التنظيم شركات سعودية، معقبًا: "كل واحد بيتفرج عليا كأنه حضر موسم الرياض بالضبط".

