Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسي عراقي لـ"الفجر": هذه الدوافع التي أدت إلى التظاهرات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

علق الإعلامي والناشط السياسي، ومراسل قناة "العهد" الفضائية العراقية "سعد سعدون"، على الشأن العراقي، قائلاً: "أصبحت العراق بعد عام 2003 ساحة صراع، وكل دولة تريد أن تهيمن مرة على الثروات ومرة على السياسة ومرة على الشعب، فكل جهة تدفع إلى أنصارها حول النفوذ، والهيمنة على العراق، وهذا ما يؤثر على العملية السياسية أو الجماهيرية أوالاقتصادية أوالاستغلال للجماهير".

وأكد الإعلامي العراقي في تصريحات خاصة لجريدة "الفجر"، على أن تلك العوامل دفعت الشباب إلى التظاهر والمطالبة بتحقيق مطالبهم وتوفير فرص عيشة كريمة لهم ولعائلتهم، والقوات الأمنية قامت بعملية التعتيم الإعلامي، والرد والتعامل بالقتل للتمتظاهرين أو اعتقالهم.

وقال سعدون: إن "الشعب العراقي الأن ليس بحاجة إلى حل أمني، بل بحاجة إلى استيعاب مطالب المواطنين من توفير الخدمات، وإيجاد فرص عمل، وتوفير سكن لائق لكل عائلة، التي لا تملك دار لها.

كما أشار، إلى أن حوادث التخريب حتى الأن تعتبر مجهولة المصدر، ويصعب علينا تحديد رؤيا واضحة للمشاهد التظاهرية، ويعود السبب إلى "عدم سعي الحكومة العراقية لتنفيذ مشاريع تخدم بها شعبها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عراقي سياسي عراقي سياسي الفجر العراق التظاهرات احتجاجات العراق

أخبار تهمك

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يرصد 100 مليون لضم كبري الصفقات وتوجيه ضربة قاضية من برشلونة وأزمة في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 18 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

انقلاب في برشلونة.. 3 لاعبين ينقلبون على فالفيردي ويختارون المدرب الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

منذ ساعة و نصف

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضعف مفاجئ في شبكة الإنترنت بالعراق وسط صمت حكومي

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق المؤدي إلى منطقة البرجسية النفطية بالبصرة

حقوق الإنسان العراقية تعلن إجمالي ضحايا المظاهرات منذ انطلاقها

بيان جديد من السفارة الأمريكية ببغداد على خلفية المظاهرات

"مظاهرات العراق".. كيف يرى المجتمع الدولي الحراك الشعبي ببلاد الرافدين؟

هل يتدخل الحرس الثوري لقمع متظاهري العراق؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:58 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status