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عمرو دياب يكشف عن طقوسه قبل دخول حفل موسم الرياض (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
لمياء علي
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كشف النجم عمرو دياب خلال لقاء حصري له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع عبر mbc مصر، عن الطقوس التي يتبعها قبل دخوله حفل الليلة خلال فعاليات موسم الرياض.

وقال الهضبة إنه يحاول أن يكون هادئًا قبل دخول الحفل، ويقوم بالتركيز على ماسيقوله للجمهور، وأكد على محبته للإرتجال في حديثه مع الجمهور ولاسيما في الحفلات الضخمة مثل حفل موسم الرياض، ليرد عليه عمرو أديب بأنه أول من اخترع الغناء وهو خارج الحفل، لإشعال حماس الجمهور.

وقد أطل منذ قليل عمرو دياب على جمهوره السعودي،  في الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده ، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وضجت السهرة بعدد كبير من الجمهور الذي يتشوق لسماع أغانيه المميزة، ومازالوا ينتظرون وصوله للحفل، كانت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الرياض، قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.

طرح عمرو دياب أغنية "أول يوم في البعد"، وذلك الثلاثاء الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل شديد من جمهوره بعد انتظار طال منهم، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامه الهندي، وحققت الأغنية رواجا واسعا منذ الوهلة الأولى لطرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت محركات البحث "جوجل" وقوائم الـ"تريند" بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر".
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