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بروح الشباب والحماس.. المنتخب الأولمبي يقص مشواره في بطولة الأمم الإفريقية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
الفجر الرياضي
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بروح الشباب والحماس.. يقص المنتخب الأولمبي المصري مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الأولمبي يقص مشواره في بطولة الأمم الإفريقية

ويتطلع المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب لحصد البطولة من أجل إسعاد الشعب المصري وخطف بطاقة التأهل والعبور لأولمبياد طوكيو القادمة 2020.


ويضم المنتخب الأولمبي مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين أبرزهم القائد رمضان صبحي جناح الأهلي وعمار حمدي وناصر ماهر بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي مصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وجهزت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية حفل الافتتاح على ملعب ستاد القاهرة الدولي والذي يستضيف اللقاء الأول للمنتخب الوطني أمام نظيره مالي الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء الأول بهدف واضح وصريح وهو حصد النقاط الثلاثة للحصول على دفعة قوية قبل خوض لقاء منتخبي غانا والكاميرون في الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات على ستاد القاهرة الدولي.

وحصل المنتخب الأولمبي على دعم كبير ومساندة أكثر من رائعة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم أبرزها زيارة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة والذي حرص على التواجد في المران المسائي للمنتخب لدعم ومؤازرة اللاعبين مطالبهم بالتتويج بالبطولة الإفريقية لإسعاد الشعب المصري وتحقيق انجاز التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة.

وتذاع مباريات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للأوليمبياد عبر قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.


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