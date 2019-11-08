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بتكلفة 120 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن محطة مياه العلمين (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس محمود عصمت، مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن المعادن الموجودة في المياه مفيدة لجسم الإنسان، حيث تمنع هشاشة العظام، والكثير من الأمراض الأخرى.

وأضاف "عصمت"، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنهم بدأوا نظام التحلية منذ عامين؛ بسبب زيادة عدد السكان.

وأشار المهندس الميكانيكا والجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إلى أن محطة تحلية مياه العلمين تكلفت 120 مليون دولار، وتكفي المياه بها لـ مليون نسمة، مضيفًا أن حجم هذه المحطة ضخم جدًا، متابعًا: "أنا لما عرفت إن المشروع ده موجود في مصر طلبت أجي أشتغل فيه".
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