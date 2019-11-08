بتكلفة 120 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن محطة مياه العلمين (فيديو)

قال المهندس محمود عصمت، مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن المعادن الموجودة في المياه مفيدة لجسم الإنسان، حيث تمنع هشاشة العظام، والكثير من الأمراض الأخرى.





وأضاف "عصمت"، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنهم بدأوا نظام التحلية منذ عامين؛ بسبب زيادة عدد السكان.



