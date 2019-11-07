عمار حمدي موهبة الأهلي التي يعول عليها شوقي غريب مع الفراعنة

يرفع منتخب مصر الأوليمبي شعار "إسعاد المصريين"، عندما يفتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما أمام نظيره المالي مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

أمم إفريقيا تنطلق في القاهرة وسط أجواء حماسية من الفراعنة

وتنطلق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لبطولة الألعاب الأوليمبية المقبلة في طوكيو اليابانية، في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بين مصر ومالي، قبل أن تبدأ المباراة الثانية عن نفس المجموعة والتي تجمع منتخب الكاميرون أمام نظيره الغاني.

مباراة اليوم لن تكون سهلة على الطرفين خاصة أنها المباراة الافتتاحية وكل منهما يسعى لخطف نقاط الفوز التي تقربه خطوة من الدور نصف النهائي وبالتالي الاقتراب من حلم التأهل للأوليمبياد.





ويسعى رفقاء الدولي رمضان صبحي نجم الأهلي إلى كتابة التاريخ في أرض الكنانة وخطف بطاقة العبور نحو الألعاب الأوليمبية القادمة حيث يتأهل المنتخب المتوج باللقب وصاحبي المركزين الثاني والثالث مباشرة إلى المسابقة العالمية في حين ينتظر صاحب المركز الرابع حسم موقفه بعد خوضه لمباراة قوية أمام منتخب من منتخبات قارة آسيا.





قوة المنتخب المصري تتمثل في عدة أوراق منها الحارس الشاب محمد صبحي ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعبد الرحمن مجدي والعديد من الأسماء على مستوى خط الهجوم كرمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن.





عمار حمدي موهبة كروية تنتظر التألق في أمم إفريقيا





من الأسماء التي من المتوقع أن تكون ظاهرة ومتألقة اللاعب عمار حمدي نجم الأهلي والمنتخب الأوليمبي والذي أظهر إمكانيات كبيرة سواء مع ناديه أو في جولة الإعارة مع الاتحاد السكندري حيث أثبت أنه لاعب مميز ويعتمد عليه المدرب شوقي غريب بصورة مميزة مع الفراعنة.