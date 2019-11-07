استعدادًا لنوة المكنسة.. الصرف الصحي بالإسكندرية: تمركز 50% من السيارات في المناطق الساخنة



وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تمت مضاعفة عدد سيارات الشفط في الأماكن التي عجزت الشنايش عن استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار وكذلك وضع بدالة ثابتة في بعض الأماكن؛ مثل: طريق الجيش أمام مكتبة الإسكندرية، وأمام نادي الكشافة البحري بالجمرك، وشارع فرنسا بالجمرك، وأمام الفورسيزون بمنطقة سان استيفانو، وكذا أمام فندق الشيراتون فقد تم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة وجارى العمل على مشروع الصرف الصحي بشارع وهران وسيتم تثبيت بدالة احتياطية لحين الإنتهاء من المشروع.



وتابع: بالنسبة لمطلع كوبري سيدي جابر فسيتم وضع بدالة ثابتة، وبالنسبة لتجمع مياه الأمطار أمام مبنى الرقابة الإدارية أمام انطونيادس فسيتم مراجعة مناسيب الأسفلت من قبل مديرية الطرق مع وضع بدالة ثابتة، والمنطقة المحيطة بكلية الفنون الجميلة بجناكليس فقد تم تطهير خط الصرف الصحي ووضع بدالة ثابتة اعتبارا من وصول الإنذار بالنوة.



وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة مناسيب الأسفلت بأول طريق محور التعمير ووضع بدالة ثابتة لمنع تجمع مياه الأمطار بأول طريق محور التعمير، كما تم الاستعانة بسيارة سيول ووضع بدالة ثابتة لمنع تجمع مياه الأمطار أمام مجمع المحاكم بميدان الجندي المجهول، أما عن مطلع كوبري الثروة السمكية فقد تم تثبيت بدالة احتياطية.



وقد استعرضت شركة الصرف الصحي المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مثل أعمال الشنايش خلف الشيراتون، وإصلاح الهبوط بشارع 25 مستشارين بطوسون، وشنايش الأمطار بشارع مستشفى ابو قير بمنطقة البحر الميت، وأعمال الصرف بشارع ظيفال بقناة السويس بجوار القنصلية الصينية، وإنشاء شنايش كوبري منشا، وأعمال شارع الكابلات بالعامرية، وأعمال منطقة النزهة الجديدة، وأعمال الصرف بشارع الغاز بالعجمي، وإنهاء أعمال منطقة كوبري الثروة السمكية.



وقالت محافظة الإسكندرية في بيان إعلامي إن طاقة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة تبلغ 1.8مليون م3 وكمية الأمطار التي تعرضت لها المدينة خلال النوة الماضية تعادل 3.1مليون م3 تقريبا، فأصبحت الزيادة فوق الطاقة الإستيعابية للشبكة بما يعادل 2.2مليون م3 تقريبًا.



أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن الإجراءات التي اخذتها الشركة لمواجهة نوة الأمطار القادمة حيث تمركز 50٪من سيارات الشركة في المناطق الساخنة بمجرد صدور القرار برفع حالة الطوارئ وتم زيادة عدد السيارات الي 100٪ في بداية اليوم الأول للنوة.حيث عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس اجتماعا موسعا ضم جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للاستعداد الجيد لمواجهة نوه المكنسة التى ستتعرض لها الإسكندرية خلال الأيام القادمة، لاستعراض المناطق الساخنة لوضع حلول عاجلة لها لتلافي حدوث أي مشكلات بها خلال النوات القادمة.