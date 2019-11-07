اقتصادية الحركة الوطنية: الشراكة مع البنك الدولي تحفيز للقطاع الخاص والاستثمار

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، على أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الدولى باعتبارها أحد المؤسسات الدولية الكبرى في عمليات التمويل والاستثمار بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال التعاون فى مشروعات ذات قيمة مضافة فى البنية التحتية والمشروعات الصناعية.





وأضاف أبوزيد، في بيان له، اليوم، أننا شهدنا تتطور كبير فى التعاون بين مصر والبنك الدولى حيث وصلت استثمارات البنك الدولى الى ٥.٣ مليار يورو فى ٩٩ مشروعا يمثل القطاع الخاص منها نسبة ٥٨٪ من حجم الاستثمارات مما يعد تحفيزا لمساهمة القطاع الخاص فى إحداث التنمية الاقتصادية.





وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية الى أن مصر تمثل ٥٠٪ من حجم عمليات البنك الدولى الموجهة الى قارة إفريقيا وهذا يرجع الى المناخ الجاذب للاستثمار بما يتضمن الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يوفر الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى زيادة معدل النمو الاقتصادي.