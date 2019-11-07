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عمرو أديب عن حفل الهضبة بموسم الرياض: "الكراسي كلها بتترج" (فيديو)
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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كساب أحمد
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك هيستريا غير طبيعية في حفل الهضبة عمرو دياب بموسم الرياض، بحضور 30 ألف متفرج، معقبًا: "الكراسي كلها بتترج".
وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن كل المصريين بالمملكة العربية السعودية سعداء بهذا الحفل الكبير، متابعًا: "الهضبة منور ومشرف مصر وكل الناس اللي حواليه، أنا سعيد إني بغطي حفلة عمرو دياب بموسم الرياض".
ولفت إلى أن حفلة عمرو دياب من أنجح الحفلات في موسم الرياض، معقبة:" والله نفسي كل الناس في العالم العربي تبقى معانا الآن في الرياض، وتستمتع بالهضبة وهو بيغني، حبيت أشممكوا ريحة شوية نجاح للهضبة"
وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن كل المصريين بالمملكة العربية السعودية سعداء بهذا الحفل الكبير، متابعًا: "الهضبة منور ومشرف مصر وكل الناس اللي حواليه، أنا سعيد إني بغطي حفلة عمرو دياب بموسم الرياض".
ولفت إلى أن حفلة عمرو دياب من أنجح الحفلات في موسم الرياض، معقبة:" والله نفسي كل الناس في العالم العربي تبقى معانا الآن في الرياض، وتستمتع بالهضبة وهو بيغني، حبيت أشممكوا ريحة شوية نجاح للهضبة"
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