عمرو أديب عن حفل الهضبة بموسم الرياض: "الكراسي كلها بتترج" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك هيستريا غير طبيعية في حفل الهضبة عمرو دياب بموسم الرياض، بحضور 30 ألف متفرج، معقبًا: "الكراسي كلها بتترج".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن كل المصريين بالمملكة العربية السعودية سعداء بهذا الحفل الكبير، متابعًا: "الهضبة منور ومشرف مصر وكل الناس اللي حواليه، أنا سعيد إني بغطي حفلة عمرو دياب بموسم الرياض".



ولفت إلى أن حفلة عمرو دياب من أنجح الحفلات في موسم الرياض، معقبة:" والله نفسي كل الناس في العالم العربي تبقى معانا الآن في الرياض، وتستمتع بالهضبة وهو بيغني، حبيت أشممكوا ريحة شوية نجاح للهضبة"

