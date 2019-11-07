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عمرو أديب عن حفل الهضبة بموسم الرياض: "الكراسي كلها بتترج" (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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اديب ودياب
اديب ودياب
كساب أحمد
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك هيستريا غير طبيعية في حفل الهضبة عمرو دياب بموسم الرياض، بحضور 30 ألف متفرج، معقبًا: "الكراسي كلها بتترج".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن كل المصريين بالمملكة العربية السعودية سعداء بهذا الحفل الكبير، متابعًا: "الهضبة منور ومشرف مصر وكل الناس اللي حواليه، أنا سعيد إني بغطي حفلة عمرو دياب بموسم الرياض".

ولفت إلى أن حفلة عمرو دياب من أنجح الحفلات في موسم الرياض، معقبة:" والله نفسي كل الناس في العالم العربي تبقى معانا الآن في الرياض، وتستمتع بالهضبة وهو بيغني، حبيت أشممكوا ريحة شوية نجاح للهضبة"
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