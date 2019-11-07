أخبار ريال مدريد: الريال يرصد 100 مليون لضم كبري الصفقات وتوجيه ضربة قاضية من برشلونة وأزمة في ريال مدريد بسبب هازارد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 7 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أن إدارة الملكي رصدت مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم نابولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- موهبة ريال مدريد حديث العالم بعد التوهج في دروي أبطال أوروبا

أصبح الشاب البرازيلي رودريجو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني حديث العالم بعد تألقه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق جالتا سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دروي أبطال أوروبا حيث استطاع أن يسجل هاتريك في فوز فريقه الاسباني الكبير بنتيجة 6 / 0.

ونشرت وكالة فرنسا للأنباء AFP تقريرا مطولا حول تآلق اللاعب الشاب تحت عنوان رودريجو يصنع لنفسه اسماً والريال يستمتع.

وقالت الوكالة الشهيرة:"ثلاثية في دوري الأبطال وهو في سن 18 عام، البرازيلي الشاب رودريجو قاد ريال مدريد لفوز ساحق ضد جلطة سراي بسداسية نظيفة مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ليقترب فريق زيدان من التأهل لثمن النهائي، ‏المهاجم الذي جاء هذا الصيف ليلعب في مركز الجناح الأيمن لريال مدريد منذ أربع مباريات، كتعويض لبيل، قدم أداءاً مثالياً بتسجيله ثلاثية وتمريرة حاسمة ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك في التاريخ الحديث لدوري أبطال أوروبا منذ الإسباني راؤول".





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- رودريجو جوس ينقذ رقبة زيدان

اشادت وسائل الإعلام العالمية بالمهاجم البرازيلي رودريجو جوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بعد تألقه يوم أمس في لقاء جالطة سراي والذي حسمه الريال 6-0 في الجولة الرابعة.

وكتبت صحيفة سو فوت: اليوم الذي أصبح فيه رودريغو "رودريغول"، في سن 18 و10 أشهر، رودريغو أصبح مساء الأربعاء ضد غلطة سراي أصغر برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا. والجناح الشاب لم يكتفِ بذلك باعتبار أنه سجل ثلاثية. نجمة إضافية تُضاف للكوكبة البرازيلية.

واضافت: سبعة دقائق مرت في ملعب البرنابيو وفتى يبلغ من العمر 18 سنة سجل بالفعل ثنائية. عرضيتان من مارسيلو وهدفان. وليختم ما يمثل أسرع ثنائية في تاريخ الأبطال ، الجوهرة قررت تسجيل ثلاثية في نهاية المباراة إثر تمريرة كريم بنزيما.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قاضية لنادي برشلونة بالتعاقد مع صفقة الفريق المنتظره في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت شبكة "ESPN" العالمية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل سباق التعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي بناء على تعليمات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفلايق الملكي.

وأشارت الصحيفة أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التفاوض مع رويز خلال الفترة الماضية لضمه في الشتاء القادم.

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم قد يصل 100 مليون يورو لضم فابيان رويز خلال يناير القادم.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع رويز أبرزها نادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.









- نقاط القوة والضعف.. مدرب الريال الأسبق يكشف أسباب تفوق كلوب على جوارديولا

كشف فابيو كابيلو المدير الفني السابق لمنتخب انجلترا، نقاط القوة والضعف لدي الألماني يورجن كلوب ونظيره بيب جوارديولا، قبل مباراة القمة المنتظرة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

وأوضح كابيلو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لقد صنع كلوب شيئًا سحريًا بالنسبة لي في ملعب أنفيلد، أجواء رائعة، الفريق والمشجعين يشبهون بعضهم البعض".

وأضاف: "تشعر وأن الاتصال بينهم جميعًا لا ينقطع، إنه شيء فريد من نوعه، ويجعل أنفيلد صعب على جميع الخصوم".

واختتم: "جوارديولا مختلف، أعتقد أنه يلعب مع فريقه في مسرح، المشجعون كأنهم يشاهدون عرضًا فنيًا، يقدم بيب أداء جيد للغاية، لكنه دون حماس".









- رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن اقتراب برشلونة من التعاقد مع صفقة نارية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واكد برنامج التشرينجيتو الإسباني على أن برشلونة أعلن اهتمامه بالتعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في الصيف لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

واضاف البرنامج، أن برشلونة لا يزال يبحث عن التعاقد مع بديل مناسب للمهاجم لويس سواريز بعد دخوله في عامه الـ35 وهناك ترقب داخل النادي بالتعاقد مع صفقة مميزة في الصيف.

وقال مراسل برنامج التشيرنجيتو اليوم: نادي برشلونة مُهتم بمهاجم الارسنال أوباميانج في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- أزمة جديدة لـ"هازارد" في ريال مدريد

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني يعاني من زيادة الوزن بشدة مما تسبب في ظهوره بهذا المستوى بعد قدومه من تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" أن هازارد لم يعد اللاعب الذي نعرفه وأصبح ثقيلة الحركة بخلاف ما كان عليه في الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر: "إذا كنت تريد أن تجعل الحصان يفقد السباق فعليك أن تحمله بالأوزان وهو ما يحدث مع نجم ريال مدريد الذي يجب أن يقاتل لتخفيف وزنه".









- تقييم أفضل نجوم ريال مدريد جالطة سراي

اكتسح ريال مدريد ضيفه جالطة سراي التركي بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الأمس تألق عدد من لاعبي الفريق الملكي ونجحوا في قيادة الفريق لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الثمين وفي مقدمتهم البرازيلي الشاب رودريغو، والذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، والفرنسي كريم بنزيمة المسجل لهدفين.

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية عن تقييم لاعبي ريال مدريد بعد الفوز الكاسح أمس على جالطة سراي.

واحتل الرباعي توني كروس وفالفيردي ورودريغو وبنزيمة المركز الأول في تقييم لاعبي الفريق الملكي بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه.

فيما احتل كورتوا وكارفخال ومارسيلو وكاسيميرو المركز الثاني في تقييم لاعبي الفريق الملكي.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- بأمر رودريجو.. كريم بنزيما يتحول إلى "عبقري" ريال مدريد

تغزل رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله كريم بنزيما.

قال رودريجو: "أنا في غاية السعادة، أتطور يومياً بشكل أسرع من المتوقع، أتدرب واستعد على النحو الأمثل، الأمور تكون أسهل دائماً مع بنزيما، إنه عبقري، لاعب يلعب أسفل المهاجمين لكنه يؤدي كرأس حربة، سعيد جداً لمزاملته".

وأوضح لشبكة موفيستار، أنه جلب الكرة معه إلى المنزل بعد تسجيل أهدافه الثلاثة، مشيراً إلى أن مغادرة أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يهتف الجمهور باسمه "كان حلماً".

وأضاف: "السر وراء النجاح يكمن في التحلي بالصبر.. كما يقول لي الجميع، ينبغي مواصلة العمل والاستمرار في حالة الهدوء، لهذا السبب تسير الأمور على ما يرام".









- رورديجو: بنزيما مهاجم وهمي

أشاد رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله في هجوم الفريق كريم بنزيما.

قال رودريجو: "أنا في غاية السعادة، أتطور يومياً بشكل أسرع من المتوقع، أتدرب واستعد على النحو الأمثل، الأمور تكون أسهل دائماً مع بنزيما، إنه عبقري، لاعب يلعب أسفل المهاجمين لكنه يؤدي كرأس حربة، سعيد جداً لمزاملته".

وأوضح لشبكة موفيستار، أنه جلب الكرة معه إلى المنزل بعد تسجيل أهدافه الثلاثة، مشيراً إلى أن مغادرة أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يهتف الجمهور باسمه "كان حلماً".

وأضاف: "السر وراء النجاح يكمن في التحلي بالصبر.. كما يقول لي الجميع، ينبغي مواصلة العمل والاستمرار في حالة الهدوء، لهذا السبب تسير الأمور على ما يرام".



