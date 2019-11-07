عاجل.. شوقي غريب يعلن عن ضم صادق ومنسي للمنتخب الأولمبي





كشف الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقياجة شوقي غريب المدير الفنى عن اللاعبين المستدعيين لقائمة الفراعنة، بعدما تم إستبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة، بسبب الإصابة.





وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بضم الثنائي محمد صادق لاعب نادى الإسماعيلي وناصر منسي لاعب بيراميدز، للإنضمام لصفوف المنتخب الذى يستعد لمواجهة مالي غدا علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه مساءا ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.





ويعد محمد صادق وناصر منسي أحد اللاعبين الذى خاضوا العديد من المباريات الودية، والذى تم ضمهم في معسكرات من قبل للفراعنة تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.





وكان طاهر محمد طاهر أصيب اليوم بتمزق عضلي أدي إلى غيابه عن البطولة التى ستقام علي الأراضي المصرية فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر.





واختتم الفراعنة الصغار مرانهم الأساسي اليوم والأخير قبل مواجهة مالي غدا، وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد زاروا مران المنتخب للإطمئنان علي حالة اللاعبين قبل إفتتاح البطولة غدًا الجمعة.





وسيواجه منتخب مصر نظيره المالي مساء غدًا الجمعة، في افتتاح البطولة، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقتي القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة بشكل حصري على قناة تايم سبورت.