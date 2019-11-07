إثر عودته من الجزائر.. لقاء بين الشاهد وقيس سعيّد بقصر قرطاج

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 07 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.





وصرّح يوسف الشاهد، أنه أبلغ رئيس الدولة بفحوى اللقاءات ونتائج المباحثات، التي أجراها خلال زيارته صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة، مع كل من رئيس الجمهورية عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين البدوي.





وأضاف رئيس الحكومة أنه نقل إلى رئيس الدولة تحيّات رئيس الجمهورية الجزائرية وسامي المسؤولين بها، كما أبلغه تأكيدهم على استعدادهم لمزيد تطوير العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية تكريسا لرغبة الشعبين الشقيقين، كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي نقلها رئيس الحكومة إلى كبار المسؤولين الجزائريين.





ويجدر التذكير أن رئيس الجمهورية كان قد كلف البارحة رئيس الحكومة، بأداء زيارة أخوّة إلى الجزائر كمبعوث خاص من طرف سيادته، كما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.