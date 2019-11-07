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محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:57 م
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بوابة الفجر
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أصدرت محافظة الجيزة، بيانا قالت فيه، إنها تنوه عن إضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الجمعة الموافق 8/11/2019 وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/11/2019 ، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين  مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية  بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .
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