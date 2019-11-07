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هونر تطلق هاتف "honor 9x" فى السوق المصري.. تعرف على أهم خصائصه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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honor 9x
honor 9x
أحمد الشيخ
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أطلقت شركة هونر  اليوم الخميس الهاتف" honor 9x"  ، وذلك بعد نفاذ الكميه المحدده للحجز المسبق للهاتف والذى تم الاعلان عنه قبل أيام.

وهو أحدث إضافة لسلسلة "X"  التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، حيث يمتلك   كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة ، كما يأتى الجهاز  بتصميم  يحمل شعار الـ "X" وآلية الكاميرا المنبثقة، مما جعل الجهاز أول هاتف "pop up" بشاشة كاملة وكاميرا بهذة الدقة وبسعر اقل من ٥٠٠٠ جنيها، وهو ما يتناسب مع خطة الشركة التى تحرص باستمرار على توفير أعلي الامكانيات لفئه الشباب باسعار مناسبه .
 

وزُوّد هاتف "HONOR 9X" بكاميرا تتميز بفتحة مقاس "f/1.8 "ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح ، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي "AIS Super Night Mode"، للحصول علي صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة ، بالاضافه الى تميزه بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.
 
ويتميز الجزء الأمامي من هاتف "HONOR 9X" بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه.

 وتم تصميمه بشاشة LCD، وهي واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف "HONOR" لتبلغ 91% من الهيكل العام. ويعد هذا ممكناً بفضل الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، والتي تختفي في الجهاز عند عدم الحاجة إليها.
 
كما يتميز بعده خصائص متميزه منها ،غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 8.8مم ومقبس سماعات مقاس 3.5 مم ومنفذ شحن USB من النوع C وكاميرا سيلفي تخرج للأعلى وبطارية بقوة 4,000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت.
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